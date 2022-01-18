﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крещенский Сочельник: что можно и нельзя делать, традиции и приметы

18.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Крещенский Сочельник: что можно и нельзя делать, традиции и приметы

18 января православные верующие празднуют Крещенский Сочельник. Сегодня христиане готовятся встретить один из главных праздников – Крещение Иисуса Христа, который отмечают 19 января. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, о приметах и традициях.

Традиции

Крещенский сочельник - день строго поста. Сегодня принято подавать на стол кутью и узвар. Пост длится до окончания молебна на освящение воды - водосвятия.

С 18 на 19 января, в ночь с Сочельника на Крещение, вода считается целебной. Верующие, как правило, берут воду в храмах. Воду, собранную в Крещенский Сочельник или в Крещение, пьют небольшими порциями в течение года, умывают больных, окропляют дом. 

Наиболее чистой и священной считалась талая вода. Ею умывались для здоровья и красоты. Крещенский снег бросали в колодцы, чтобы весь год вода в нём не портилась.

В тех водоемах, где священнослужитель провел освящение воды, можно окунаться. Однако стоит помнить, что окунание в прорубь – священное действие. Показательные выступления перед друзьями и бахвальство пользы не принесут. К тому же, окунаться в прорубь, по христианским традициям, не обязательно. А вот поход в церковь в этот праздник приветствуется.

Что можно делать в Крещенский Сочельник?

  • Соблюдать строгий пост до вечера.
  • Наводить порядок в доме. 
  • Вечером сходить за освященной водой.
  • Запоминать свои сновидения. Считалось, что крещенские сны способны подсказать, что ждет в будущем.
  • Загадывать желание. Наши предки верили, что небеса в крещенскую ночь разверзаются и откликаются на просьбы, а значит все, что загадано, обязательно сбудется.

Что нельзя делать?

  • Есть мясо, пить алкоголь.
  • Ругаться и ссориться. 
  • После захода солнца проводить уборку.
  • Набирать крещенскую воду с плохими мыслями.
  • Плакать, иначе плачущий притянет к себе 40 бед.
  • Вспоминать умерших – во сне будут приходить.


Приметы

Снег и метель в этот день — к обильному урожаю.

Бесснежный Сочельник — к небогатому урожаю.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 января православные верующие празднуют Крещенский Сочельник. Сегодня христиане готовятся встретить один из главных праздников – Крещение Иисуса Христа,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by