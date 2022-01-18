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Крещенский Сочельник: что можно и нельзя делать, традиции и приметы
Источник материала: ОНТ
18 января православные верующие празднуют Крещенский Сочельник. Сегодня христиане готовятся встретить один из главных праздников – Крещение Иисуса Христа, который отмечают 19 января. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, о приметах и традициях.
Традиции
Крещенский сочельник - день строго поста. Сегодня принято подавать на стол кутью и узвар. Пост длится до окончания молебна на освящение воды - водосвятия.
С 18 на 19 января, в ночь с Сочельника на Крещение, вода считается целебной. Верующие, как правило, берут воду в храмах. Воду, собранную в Крещенский Сочельник или в Крещение, пьют небольшими порциями в течение года, умывают больных, окропляют дом.
Наиболее чистой и священной считалась талая вода. Ею умывались для здоровья и красоты. Крещенский снег бросали в колодцы, чтобы весь год вода в нём не портилась.
В тех водоемах, где священнослужитель провел освящение воды, можно окунаться. Однако стоит помнить, что окунание в прорубь – священное действие. Показательные выступления перед друзьями и бахвальство пользы не принесут. К тому же, окунаться в прорубь, по христианским традициям, не обязательно. А вот поход в церковь в этот праздник приветствуется.
Что можно делать в Крещенский Сочельник?
Что нельзя делать?
Приметы
Снег и метель в этот день — к обильному урожаю.
Бесснежный Сочельник — к небогатому урожаю.
Фото:
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18 января православные верующие празднуют Крещенский Сочельник. Сегодня христиане готовятся встретить один из главных праздников – Крещение Иисуса Христа,...
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