Крещенский Сочельник: что можно и нельзя делать, традиции и приметы

Источник материала: ОНТ

18 января православные верующие празднуют Крещенский Сочельник. Сегодня христиане готовятся встретить один из главных праздников – Крещение Иисуса Христа, который отмечают 19 января. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, о приметах и традициях.

Традиции

Крещенский сочельник - день строго поста. Сегодня принято подавать на стол кутью и узвар. Пост длится до окончания молебна на освящение воды - водосвятия.

С 18 на 19 января, в ночь с Сочельника на Крещение, вода считается целебной. Верующие, как правило, берут воду в храмах. Воду, собранную в Крещенский Сочельник или в Крещение, пьют небольшими порциями в течение года, умывают больных, окропляют дом.

Наиболее чистой и священной считалась талая вода. Ею умывались для здоровья и красоты. Крещенский снег бросали в колодцы, чтобы весь год вода в нём не портилась.

В тех водоемах, где священнослужитель провел освящение воды, можно окунаться. Однако стоит помнить, что окунание в прорубь – священное действие. Показательные выступления перед друзьями и бахвальство пользы не принесут. К тому же, окунаться в прорубь, по христианским традициям, не обязательно. А вот поход в церковь в этот праздник приветствуется.

Что можно делать в Крещенский Сочельник?

Соблюдать строгий пост до вечера.

Наводить порядок в доме.

Вечером сходить за освященной водой.

Запоминать свои сновидения. Считалось, что крещенские сны способны подсказать, что ждет в будущем.

Загадывать желание. Наши предки верили, что небеса в крещенскую ночь разверзаются и откликаются на просьбы, а значит все, что загадано, обязательно сбудется.

Что нельзя делать?

Есть мясо, пить алкоголь.

Ругаться и ссориться.

После захода солнца проводить уборку.

Набирать крещенскую воду с плохими мыслями.

Плакать, иначе плачущий притянет к себе 40 бед.

Вспоминать умерших – во сне будут приходить.





Приметы

Снег и метель в этот день — к обильному урожаю.

Бесснежный Сочельник — к небогатому урожаю.

Фото: depositphotos.com

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