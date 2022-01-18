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Специальные условия обслуживания как для ИТ-компаний, так и для сотрудников. Похоже, в этом банке действительно всё продумали

18.01.2022 11:15 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Специальные условия обслуживания как для ИТ-компаний, так и для сотрудников. Похоже, в этом банке действительно всё продумали

В ОАО «Белгазпромбанк» проанализировали, какие финансовые продукты востребованы в ИТ-отрасли, и предложили специализированный пакет услуг как для ИТ-компаний, так и для ИТ-предпринимателей. Об этом рассказал Игорь Скосырев, заместитель начальника управления продаж ОАО «Белгазпромбанк».

Специальные условия обслуживания как для ИТ-компаний, так и для сотрудников. Похоже, в этом банке действительно всё продумали

Игорь Скосырев

Заместитель начальника управления продаж ОАО «Белгазпромбанк»

— Ключевым ресурсом в ИТ-компаниях являются работающие в них высококлассные сотрудники. Поэтому в своем предложении для ИТ мы ориентируемся на интересы не только юридических лиц, но и на персонал компаний. Приведу такой пример. У многих известных банков зарплатные карточки для коллектива обслуживаемого предприятия выпускаются либо изначально за деньги, либо являются «условно бесплатными». В Белгазпромбанке мы сразу выпускаем зарплатные карточки бесплатно, причем карточки очень хорошие. Как говорится, мелочь, а приятно. И таких мелочей у нас немало.

 А чем хороши карточки Белгазпромбанка?

— Все наши карточки работают как в Беларуси, так и за границей. К ним, как говорится, уже «из коробки» подключены услуга безопасных платежей в Интернете и сервис бесплатных push-уведомлений об операциях. К основной карте можно бесплатно выпустить дополнительные карточки. Если вы выберете в качестве зарплатной карточку Visa Cashalot, то сможете получать кешбэк до 10% от суммы покупки. Премиальная карточка (Visa Platinum/MasterCard Black Edition) в качестве зарплатной — это специальные привилегии платежных систем. Например, проход в аэропорт по отдельной очереди и бесплатная упаковка багажа. Правда, бесплатные премиальные карты, как правило, предусмотрены только для руководителей компании. В целом в сочетании с нашими онлайн-сервисами карточками Белгазпромбанка пользоваться очень комфортно.

— Для ИТ онлайн-сервисы — очень близкая тема. Расскажите про ваши.

— Развитие онлайн-сервисов в Белгазпромбанке — приоритетное направление. Мобильное приложение для физических лиц BGPB mobile очень функциональное. Оно уже несколько раз занимало первые места в конкурсах на лучшее банковское приложение. Практически все платежи и операции с продуктами и услугами клиенты могут осуществлять, не посещая офисы банка. Переводы между картами работают как для банков Беларуси, так и на карты многих зарубежных банков. Перевод средств по номеру телефона и даже такие специфические функции, как покупка билетов, оплата топлива и выставление платежных требований — все это в BGPB Mobile. Если же вы не любите носить с собой «пластик», то, привязав карточки к платежным приложениям (Apple Pay, Garmin Pay, Samsung Pay, Mi Pay, Кошелек), без проблем рассчитаетесь в торговых точках часами, телефоном, фитнес-браслетом. У нас даже в банкоматах многие клиенты снимают и вносят деньги на счет без карточки (по NFC или  по реквизитам счета с онлайн-зачислением). Отдельно стоит отметить, что курсы  покупки/продажи валюты онлайн у нас всегда более выгодные, чем за наличные.

От себя замечу: мои друзья, которые работают в ИТ и получают зарплату на карты иных банков, выпустили себе расчетные карточки Белгазпромбанка и переводят деньги на них.

— С предложением для сотрудников компаний понятно. А в чем уникальность предложения для самих компаний?

— У нас предусмотрены специальные бонусы как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Перечислю самые основные пункты в части обслуживания и сделаю акцент на отдельных моментах.

Если вы хотите воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием (РКО), то для вас мы:

  • Бесплатно и за 1 день откроем любое количество счетов в BYN, USD, EUR, RUB
  • Бесплатно и оперативно будем зачислять платежи (как международные, так и внутри РБ)
  • При необходимости отправить деньги дальше сразу после их поступления на счет компании мы исполним такой платеж без дополнительных комиссий
  • Бесплатно подключим интернет-банк «Бизнес» и мобильное приложение BGPB Business
  • Предоставим возможность в онлайне открывать не только расчетные счета, но и оформлять кредиты и депозиты
  • Предоставим персонального менеджера для оперативного решения всех вопросов по обслуживанию в банке
  • Поможем с оформлением необходимых документов
  • Предоставим 50%-ную скидку на первые 6 месяцев обслуживания.

Отмечу, что банк позаботился даже об удобстве бухгалтера. У наших клиентов имеется возможность интеграции интернет-банка с 1С Бухгалтерией. При использовании данной услуги бухгалтер сможет оформлять платежные поручения в «одном окне».

Для индивидуальных предпринимателей из ИТ-сферы у банка есть отдельный пакет РКО с символической платой за обслуживание в 7,5 рубля.

Если вы хотите воспользоваться зарплатным обслуживанием, то для вас мы подберем индивидуальную комиссию за перечисление заработной платы. Ее размер будет зависеть от суммы зарплатных зачислений, но, как правило, она будет близка к нулю. В течение первых 90 дней комиссия гарантированно будет составлять 0,1%. Также мы предоставим отличные продукты и услуги для сотрудников вашей компании (о них мы с вами говорили чуть ранее).

В ИТ-комьюнити принято измерять зарплату в иностранной валюте. Тем не менее в соответствии с законодательством фактическая оплата труда белорусских айтишников осуществляется в рублях. Для сотрудников наших ИТ-клиентов, которые хотели бы хранить сбережения в валюте, банк готов предоставить специальные курсы обмена. В этом случае комиссия за зачисление зарплаты будет несколько выше для самой компании, но в борьбе за кадры такой сервис станет приятным бонусом для каждого члена команды.

Также у нас есть специальный зарплатный проект для резидентов ПВТ. Кроме всех перечисленных бонусов, по нему гарантирована минимальная комиссия за зачисление зарплаты в 0,05%, а также предусмотрен выпуск специальных карточек с кешбэком MasterCard World как для сотрудников компании, так и для третьих лиц — по просьбе сотрудников (например, для членов семьи и друзей).

— Спасибо, Игорь, за подробный рассказ! Если требуется более подробная консультация на тему обслуживания в Белгазпромбанке, куда лучше обращаться?

— Вам спасибо за вопросы! Про свои продукты рассказывать всегда приятно. Для подробной консультации можно написать на ящик sales@bgpb.by или позвонить по телефонам: 8 (017) 229-15-56, 8 (017) 218-36-39.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В ОАО «Белгазпромбанк» проанализировали, какие финансовые продукты востребованы в ИТ-отрасли, и предложили специализированный пакет услуг как для ИТ-компаний,...
 
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