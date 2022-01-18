Специальные условия обслуживания как для ИТ-компаний, так и для сотрудников. Похоже, в этом банке действительно всё продумали

Источник материала: ProBusiness





В ОАО «Белгазпромбанк» проанализировали, какие финансовые продукты востребованы в ИТ-отрасли, и предложили специализированный пакет услуг как для ИТ-компаний, так и для ИТ-предпринимателей . Об этом рассказал Игорь Скосырев, заместитель начальника управления продаж ОАО «Белгазпромбанк».



Игорь Скосырев Заместитель начальника управления продаж ОАО «Белгазпромбанк»

— Ключевым ресурсом в ИТ-компаниях являются работающие в них высококлассные сотрудники. Поэтому в своем предложении для ИТ мы ориентируемся на интересы не только юридических лиц, но и на персонал компаний. Приведу такой пример. У многих известных банков зарплатные карточки для коллектива обслуживаемого предприятия выпускаются либо изначально за деньги, либо являются «условно бесплатными». В Белгазпромбанке мы сразу выпускаем зарплатные карточки бесплатно, причем карточки очень хорошие. Как говорится, мелочь, а приятно. И таких мелочей у нас немало.

— А чем хороши карточки Белгазпромбанка?

— Все наши карточки работают как в Беларуси, так и за границей. К ним, как говорится, уже «из коробки» подключены услуга безопасных платежей в Интернете и сервис бесплатных push-уведомлений об операциях. К основной карте можно бесплатно выпустить дополнительные карточки. Если вы выберете в качестве зарплатной карточку Visa Cashalot, то сможете получать кешбэк до 10% от суммы покупки. Премиальная карточка (Visa Platinum/MasterCard Black Edition) в качестве зарплатной — это специальные привилегии платежных систем. Например, проход в аэропорт по отдельной очереди и бесплатная упаковка багажа. Правда, бесплатные премиальные карты, как правило, предусмотрены только для руководителей компании. В целом в сочетании с нашими онлайн-сервисами карточками Белгазпромбанка пользоваться очень комфортно.

— Для ИТ онлайн-сервисы — очень близкая тема. Расскажите про ваши.

— Развитие онлайн-сервисов в Белгазпромбанке — приоритетное направление. Мобильное приложение для физических лиц BGPB mobile очень функциональное. Оно уже несколько раз занимало первые места в конкурсах на лучшее банковское приложение. Практически все платежи и операции с продуктами и услугами клиенты могут осуществлять, не посещая офисы банка. Переводы между картами работают как для банков Беларуси, так и на карты многих зарубежных банков. Перевод средств по номеру телефона и даже такие специфические функции, как покупка билетов, оплата топлива и выставление платежных требований — все это в BGPB Mobile. Если же вы не любите носить с собой «пластик», то, привязав карточки к платежным приложениям (Apple Pay, Garmin Pay, Samsung Pay, Mi Pay, Кошелек), без проблем рассчитаетесь в торговых точках часами, телефоном, фитнес-браслетом. У нас даже в банкоматах многие клиенты снимают и вносят деньги на счет без карточки (по NFC или по реквизитам счета с онлайн-зачислением). Отдельно стоит отметить, что курсы покупки/продажи валюты онлайн у нас всегда более выгодные, чем за наличные.

От себя замечу: мои друзья, которые работают в ИТ и получают зарплату на карты иных банков, выпустили себе расчетные карточки Белгазпромбанка и переводят деньги на них.

— С предложением для сотрудников компаний понятно. А в чем уникальность предложения для самих компаний?

— У нас предусмотрены специальные бонусы как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Перечислю самые основные пункты в части обслуживания и сделаю акцент на отдельных моментах.

Если вы хотите воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) , то для вас мы:

Бесплатно и за 1 день откроем любое количество счетов в BYN, USD, EUR, RUB

Бесплатно и оперативно будем зачислять платежи (как международные, так и внутри РБ)

При необходимости отправить деньги дальше сразу после их поступления на счет компании мы исполним такой платеж без дополнительных комиссий

Бесплатно подключим интернет-банк «Бизнес» и мобильное приложение BGPB Business

Предоставим возможность в онлайне открывать не только расчетные счета, но и оформлять кредиты и депозиты

Предоставим персонального менеджера для оперативного решения всех вопросов по обслуживанию в банке

Поможем с оформлением необходимых документов

Предоставим 50%-ную скидку на первые 6 месяцев обслуживания.

Отмечу, что банк позаботился даже об удобстве бухгалтера. У наших клиентов имеется возможность интеграции интернет-банка с 1С Бухгалтерией. При использовании данной услуги бухгалтер сможет оформлять платежные поручения в «одном окне».

Для индивидуальных предпринимателей из ИТ-сферы у банка есть отдельный пакет РКО с символической платой за обслуживание в 7,5 рубля.

Если вы хотите воспользоваться зарплатным обслуживанием , то для вас мы подберем индивидуальную комиссию за перечисление заработной платы. Ее размер будет зависеть от суммы зарплатных зачислений, но, как правило, она будет близка к нулю. В течение первых 90 дней комиссия гарантированно будет составлять 0,1%. Также мы предоставим отличные продукты и услуги для сотрудников вашей компании (о них мы с вами говорили чуть ранее).

В ИТ-комьюнити принято измерять зарплату в иностранной валюте. Тем не менее в соответствии с законодательством фактическая оплата труда белорусских айтишников осуществляется в рублях. Для сотрудников наших ИТ-клиентов, которые хотели бы хранить сбережения в валюте, банк готов предоставить специальные курсы обмена. В этом случае комиссия за зачисление зарплаты будет несколько выше для самой компании, но в борьбе за кадры такой сервис станет приятным бонусом для каждого члена команды.

Также у нас есть специальный зарплатный проект для резидентов ПВТ. Кроме всех перечисленных бонусов, по нему гарантирована минимальная комиссия за зачисление зарплаты в 0,05%, а также предусмотрен выпуск специальных карточек с кешбэком MasterCard World как для сотрудников компании, так и для третьих лиц — по просьбе сотрудников (например, для членов семьи и друзей).

— Спасибо, Игорь, за подробный рассказ! Если требуется более подробная консультация на тему обслуживания в Белгазпромбанке, куда лучше обращаться?