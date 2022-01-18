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В Гомельской области за сутки при пожарах погибли три человека

18.01.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за сутки при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 января в 4.24 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Ключевом Чечерского района Гомельской области. Обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 9.38 сообщили о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в деревне Глыбоцкое Гомельского района. При тушении обнаружены погибшие хозяин и его жена, оба - пенсионеры 1958 года рождения. В результате пожара получил отравление продуктами горения сын хозяина 1977 года рождения, который госпитализирован.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.

Кроме того, 17 января в 7.53 поступило сообщение о том, что в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 5 января при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Калинковичи Гомельской области по ул. Советской, 92, скончалась гражданка 1942 года рождения, пенсионерка. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"17 января в 4.24 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Ключевом Чечерского района Гомельской области. Обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения,...
 
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