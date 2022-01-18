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Житель Кобрина похищал инструменты из строящихся домов

18.01.2022 11:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Брест /Корр. ЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали с поличным жителя Кобрина, который обворовывал строящиеся дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

В Кобринский РОВД обратились трое местных жителей с заявлениями на то, что из их строящихся домов кто-то похитил строительные инструменты. В частности, пропали бензопила, циркулярная пила, углошлифовальная машинка, ящик для инструментов, мойка высокого давления и шуруповерт на общую сумму около Br2 тыс.

Вскоре оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний ранее не судимый житель Кобрина, работающий в одном из строительных предприятий города. Молодой человек выбирал строящиеся дома в частном секторе и похищал дорогостоящие строительные инструменты.

Украденное имущество фигурант продал и приобрел за эти деньги автомобиль. Задержали вора с поличным: он вернулся на один из участков за канистрой бензина, которую заприметил раньше.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека, устанавливается его причастность к другим преступлениям на территории района.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В Кобринский РОВД обратились трое местных жителей с заявлениями на то, что из их строящихся домов кто-то похитил строительные инструменты. Вскоре оперативники...
 
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