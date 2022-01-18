Что делать, если твой бизнес растет быстрее, чем твои компетенции? Ответ есть в программе Executive MBA

Источник материала: ProBusiness

У каждого топ-менеджера ― свой управленческий путь. И на каждом пути можно найти события, которые являются «пусковым механизмом», причиной важных изменений. Для кого-то это просто встреча с нужным человеком, для кого-то ― вовремя данный совет.

Одно из исследований показало, что от 3 до 10 значимых жизненных событий делают менеджера таким, какой он есть.

По мнению выпускников программы Еxecutive МВА Университета Козьминского, одним из таких важных событий на их управленческом пути было именно обучение на программе. Изменение мышления, нахождение нестандартных решений, расширение кругозора — вот некоторые из результатов, которых достигли те, кто на 1,5 года погрузился в образовательный процесс.

﻿На презентации программы Executive MBA вы получите рекомендации «руководителю от руководителей», как с помощью обучения добиться наилучших результатов на своем индивидуальном управленческом пути. Об этом расскажут топ-менеджеры, которые совсем недавно завершили обучение.

Алексей Хурсевич CEO компании Solvd, выпускник ЕМВА-46

Что делать, если твой бизнес растет быстрее, чем твои компетенции Почему EMBA ― это не только про учебу, но и про невероятных людей Как результаты дипломного проекта могут повлиять на ваш бизнес Почему жизнь после Executive MBA не будет прежней

Елена Бубневич Финансовый консультант ООО "Лигалкейс", выпускник ЕМВА-46

Почему EMBA — это перезагрузка. Как управлять своими возможностями и ограничениями на карьерном пути. Как управлять людьми и понимать их. Как Executive MBA дает осознание, куда двигаться дальше, и что с этим делать.

Для кого программа

для руководителей компаний и топ-менеджеров, заинтересованных в системном и профессиональном управлении бизнесом

Дата и формат

27 Января | 18:30 | Очная презентация ( регистрация обязательна)

Место проведения

пр-т «Газеты «Правда» 11, Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау (IBB Центр)



