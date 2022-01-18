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Что делать, если твой бизнес растет быстрее, чем твои компетенции? Ответ есть в программе Executive MBA
18.01.2022 12:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
У каждого топ-менеджера ― свой управленческий путь. И на каждом пути можно найти события, которые являются «пусковым механизмом», причиной важных изменений. Для кого-то это просто встреча с нужным человеком, для кого-то ― вовремя данный совет.
Одно из исследований показало, что от 3 до 10 значимых жизненных событий делают менеджера таким, какой он есть.
По мнению выпускников программы Еxecutive МВА Университета Козьминского, одним из таких важных событий на их управленческом пути было именно обучение на программе. Изменение мышления, нахождение нестандартных решений, расширение кругозора — вот некоторые из результатов, которых достигли те, кто на 1,5 года погрузился в образовательный процесс.
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Что делать, если твой бизнес растет быстрее, чем твои компетенции? Ответ есть в программе Executive MBA
Одно из исследований показало, что от 3 до 10 значимых жизненных событий делают менеджера таким, какой он есть.
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