Два человека погибли в Минской области за сутки при пожарах

Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки при пожарах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

17 января в 14.40 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дыя Червенского района Минской области. Обнаружена погибшая хозяйка 1945 года рождения, пенсионерка.

В этот же день в 16.18 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Кондратовичи Копыльского района Минской области, принадлежащем гражданину 1934 года рождения, пенсионеру. При тушении обнаружен погибший мужчина, личность которого, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-