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Несколько регионов Канады оказались в снежном плену

18.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несколько регионов Канады оказались в снежном плену

Экстремальные погодные условия в Канаде. Несколько регионов страны оказались в снежном плену.

В Торонто и Онтарио выпало более полуметра снега.  Местные с трудом пробираются через сугробы. Им самостоятельно приходится откапывать свои машины, так как снегоуборочная техника не справляется со снежной бурей.  

Движение на большинстве дорогах Торонто утром просто остановилось. Из-за непогоды отменили и треть авиарейсов.

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Экстремальные погодные условия в Канаде. Несколько регионов страны оказались в снежном плену. В Торонто и Онтарио выпало более полуметра снега.  Местные с трудом...
 
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