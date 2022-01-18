Несколько регионов Канады оказались в снежном плену

Источник материала: ОНТ

Экстремальные погодные условия в Канаде. Несколько регионов страны оказались в снежном плену.

В Торонто и Онтарио выпало более полуметра снега. Местные с трудом пробираются через сугробы. Им самостоятельно приходится откапывать свои машины, так как снегоуборочная техника не справляется со снежной бурей.

Движение на большинстве дорогах Торонто утром просто остановилось. Из-за непогоды отменили и треть авиарейсов.

Подписывайтесь на нас в Telegram