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Несколько регионов Канады оказались в снежном плену
Источник материала: ОНТ
Экстремальные погодные условия в Канаде. Несколько регионов страны оказались в снежном плену.
В Торонто и Онтарио выпало более полуметра снега. Местные с трудом пробираются через сугробы. Им самостоятельно приходится откапывать свои машины, так как снегоуборочная техника не справляется со снежной бурей.
Движение на большинстве дорогах Торонто утром просто остановилось. Из-за непогоды отменили и треть авиарейсов.
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Экстремальные погодные условия в Канаде. Несколько регионов страны оказались в снежном плену. В Торонто и Онтарио выпало более полуметра снега. Местные с трудом...
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