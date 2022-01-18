Кот захлопнул дверь перед собакой и заставил всех хохотать (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике вредный кот захлопнул дверь прямо перед носом пса, который хотел попасть домой. Собака нагулялась и вернулась, а хитрый пушистик сделал вид, что на пороге никого нет.





Комментаторов до слез рассмешил наглый кот.

Фото: depositphotos.com

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