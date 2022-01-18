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Кот захлопнул дверь перед собакой и заставил всех хохотать (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике вредный кот захлопнул дверь прямо перед носом пса, который хотел попасть домой. Собака нагулялась и вернулась, а хитрый пушистик сделал вид, что на пороге никого нет.
Комментаторов до слез рассмешил наглый кот.
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике вредный кот захлопнул дверь прямо перед носом пса, который хотел попасть домой. Собака нагулялась и вернулась, а хитрый...
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