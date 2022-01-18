﻿ В Алматы военнослужащему Нацгвардии вернули служебную собаку. Вы только посмотрите на глаза пса! (ВИДЕО). 21.by
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В Алматы военнослужащему Нацгвардии вернули служебную собаку. Вы только посмотрите на глаза пса! (ВИДЕО)

18.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трогательная встреча произошла в Алматы (Казахстан). Там военнослужащему Нацгвардии сотрудники полиции вернули служебную собаку по кличке Найтс. Об этом сообщает Telegram-канал «МИР 24».

Пси похитили участники массовых беспорядков, которые произошли в начале месяца.  

Встреча хозяина и Найтса прошла в стенах полицейского подразделения. Вы только посмотрите на этого счастливого пса!

Фото: скриншот видео

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Трогательная встреча произошла в Алматы (Казахстан). Там военнослужащему Нацгвардии сотрудники полиции вернули служебную собаку по кличке Найтс. Об этом сообщает...
 
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