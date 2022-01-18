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В Алматы военнослужащему Нацгвардии вернули служебную собаку. Вы только посмотрите на глаза пса! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательная встреча произошла в Алматы (Казахстан). Там военнослужащему Нацгвардии сотрудники полиции вернули служебную собаку по кличке Найтс. Об этом
Пси похитили участники массовых беспорядков, которые произошли в начале месяца.
Встреча хозяина и Найтса прошла в стенах полицейского подразделения. Вы только посмотрите на этого счастливого пса!
Фото: скриншот видео
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В Алматы военнослужащему Нацгвардии вернули служебную собаку. Вы только посмотрите на глаза пса! (ВИДЕО)
Трогательная встреча произошла в Алматы (Казахстан). Там военнослужащему Нацгвардии сотрудники полиции вернули служебную собаку по кличке Найтс. Об этом сообщает...
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