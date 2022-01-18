﻿ Жертвами землетрясения в Афганистане стали 26 человек. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жертвами землетрясения в Афганистане стали 26 человек

18.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жертвами землетрясения в Афганистане стали 26 человек

По меньшей мере, 26 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане. 

Эпицентр – в северо-западной части страны. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.

Серьезный ущерб нанесен жилым зданиям. Служба спасения отмечает, что число погибших может вырасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере, 26 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане.  Эпицентр – в северо-западной части страны. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержаны члены преступной группы, которые занимались вещевым кардингом
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by