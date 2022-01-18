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Жертвами землетрясения в Афганистане стали 26 человек
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере, 26 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане.
Эпицентр – в северо-западной части страны. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.
Серьезный ущерб нанесен жилым зданиям. Служба спасения отмечает, что число погибших может вырасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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По меньшей мере, 26 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане. Эпицентр – в северо-западной части страны. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10...
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