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Тысячи жителей Милана протестуют против обязательной вакцинации

18.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тысячи жителей Милана протестуют против обязательной вакцинации

Милан не собирается сдаваться! Под такими лозунгами на улицы итальянского города вышли противники обязательной, а по сути – принудительной вакцинации.

Тысячи людей заполонили главные городские артерии. Полиция настроена агрессивно. Против протестующих применяются спецсредства.

Активные антиковидные протесты продолжаются и в других странах Евросоюза.  

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Милан не собирается сдаваться! Под такими лозунгами на улицы итальянского города вышли противники обязательной, а по сути – принудительной вакцинации. Тысячи...
 
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