Тысячи жителей Милана протестуют против обязательной вакцинации

Источник материала: ОНТ

Милан не собирается сдаваться! Под такими лозунгами на улицы итальянского города вышли противники обязательной, а по сути – принудительной вакцинации.

Тысячи людей заполонили главные городские артерии. Полиция настроена агрессивно. Против протестующих применяются спецсредства.

Активные антиковидные протесты продолжаются и в других странах Евросоюза.

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