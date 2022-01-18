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Тысячи жителей Милана протестуют против обязательной вакцинации
Источник материала: ОНТ
Милан не собирается сдаваться! Под такими лозунгами на улицы итальянского города вышли противники обязательной, а по сути – принудительной вакцинации.
Тысячи людей заполонили главные городские артерии. Полиция настроена агрессивно. Против протестующих применяются спецсредства.
Активные антиковидные протесты продолжаются и в других странах Евросоюза.
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Милан не собирается сдаваться! Под такими лозунгами на улицы итальянского города вышли противники обязательной, а по сути – принудительной вакцинации. Тысячи...
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