Источник материала: ОНТ

Совместные учения Беларуси и России «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь. Проверка пройдет в два этапа.

Первый этап пройдет до 9 февраля.

Второй этап состоится с 10 по 20 февраля. Тогда же будет проведено совместное учение «Союзная решимость – 2022».

К проверке будут привлечены часть сил и средств Вооруженных Сил Беларуси, а также органы военного управления, ряд воинских частей и подразделений Восточного военного округа Вооруженных Сил России.

Итогом мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Детальное планирование практических действий войск еще не завершено и возможно внесение изменений.

Фото: БЕЛТА

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