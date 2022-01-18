Белорусские пограничники ночью стреляли, чтобы задержать двух нарушителей

Источник материала: ОНТ

Ночью пограничники применяли оружие, чтобы задержать двух нарушителей, сообщает ГПК.

Белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль «Aуди» сегодня ночью возле границы с Украиной – он ехал в направлении госграницы не по автомобильным дорогам.

Пограничники подали водителю знак об остановке машины, но он не выполнил требования. А во время попытки скрыться наехал на военнослужащего пограничной службы.

Пограничники применили табельное оружие – сделали предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля, чтобы не допустить противоправных действий. Нарушители пытались скрыться, но их задержали – это были двое граждан Беларуси.

Все обстоятельства выясняются. Военнослужащему оказали медпомощь в Пинской больнице.

Фото: ГПК





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