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Белорусские пограничники ночью стреляли, чтобы задержать двух нарушителей
Источник материала: ОНТ
Ночью пограничники применяли оружие, чтобы задержать двух нарушителей,
Белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль «Aуди» сегодня ночью возле границы с Украиной – он ехал в направлении госграницы не по автомобильным дорогам.
Пограничники подали водителю знак об остановке машины, но он не выполнил требования. А во время попытки скрыться наехал на военнослужащего пограничной службы.
Пограничники применили табельное оружие – сделали предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля, чтобы не допустить противоправных действий. Нарушители пытались скрыться, но их задержали – это были двое граждан Беларуси.
Все обстоятельства выясняются. Военнослужащему оказали медпомощь в Пинской больнице.
Фото: ГПК
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Ночью пограничники применяли оружие, чтобы задержать двух нарушителей, сообщает ГПК. Белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль «Aуди» сегодня ночью...
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