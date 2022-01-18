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Заседание по мере пресечения экс-президенту Петру Порошенко перенесено на 19 января

18.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заседание по мере пресечения экс-президенту Петру Порошенко перенесено на 19 января

Накануне киевский суд не смог принять решение. Бывшего главу Украины обвиняют в госизмене. Прокуратура добивается ареста политика с возможностью внесения залога в размере 35 млн долларов, а также обязанностью носить электронный браслет и сдать паспорт.  

На все его имущество и активы наложен арест.

Кроме госизмены, Порошенко обвиняют в финансировании терроризма, создании террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

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Накануне киевский суд не смог принять решение. Бывшего главу Украины обвиняют в госизмене. Прокуратура добивается ареста политика с возможностью внесения залога...
 
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