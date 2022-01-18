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В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС

18.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС

По версии следствия, крупнейшие оптовики были в сговоре и установили необоснованно высокие цены на сжиженный газ.

Продолжается и поиск тех, кто участвовал в массовых беспорядках. В этом правоохранителям помогают очевидцы. Они предоставили более пяти тысяч фото и видеоматериалов, которые позволят привлечь виновных к ответственности.  

Между тем, представители казахстанской оппозиции за рубежом не скрывают, что всячески поддерживали протесты. По их словам, координационный штаб все это время находился за тысячи километров от мятежа – в украинской столице.  

В силовых структурах Казахстана также продолжаются перестановки. Ранее глава государства заявил, что спецслужбы оказались не готовы к массовой атаке на страну извне. Новое правительство Казахстана, тем временем, предоставило план по стабилизации социально-экономической ситуации.

Страна до сих пор не может прийти в себя после массовых беспорядков.  Национальная валюта продолжает падение, значительно ухудшилась эпидситуация, которая также сказывается на экономике.

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Теги: Курсы валют
 
 
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По версии следствия, крупнейшие оптовики были в сговоре и установили необоснованно высокие цены на сжиженный газ. Продолжается и поиск тех, кто участвовал в...
 
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