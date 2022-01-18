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В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС
Источник материала: ОНТ
По версии следствия, крупнейшие оптовики были в сговоре и установили необоснованно высокие цены на сжиженный газ.
Продолжается и поиск тех, кто участвовал в массовых беспорядках. В этом правоохранителям помогают очевидцы. Они предоставили более пяти тысяч фото и видеоматериалов, которые позволят привлечь виновных к ответственности.
Между тем, представители казахстанской оппозиции за рубежом не скрывают, что всячески поддерживали протесты. По их словам, координационный штаб все это время находился за тысячи километров от мятежа – в украинской столице.
В силовых структурах Казахстана также продолжаются перестановки. Ранее глава государства заявил, что спецслужбы оказались не готовы к массовой атаке на страну извне. Новое правительство Казахстана, тем временем, предоставило план по стабилизации социально-экономической ситуации.
Страна до сих пор не может прийти в себя после массовых беспорядков. Национальная валюта продолжает падение, значительно ухудшилась эпидситуация, которая также сказывается на экономике.
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По версии следствия, крупнейшие оптовики были в сговоре и установили необоснованно высокие цены на сжиженный газ. Продолжается и поиск тех, кто участвовал в...
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