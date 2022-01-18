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На границе из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур
Источник материала: ОНТ
На границе с Литвой из-за технических сбоев на сопредельной стороне в пропусках «Мядининкае» («Каменный Лог») и «Райгардасе» («Привалка») увеличилось количество грузового транспорта, ожидающих въезда в соседнюю страну. Об этом
Общее количество машин на въезд в Литву за сутки увеличилось до 1020.
На въезд в Польшу количество транспорта немного снизилось. Самым загруженным является погранпереход «Бобровники» (белорусский – «Берестовица»). Там ожидают около 240 машин.
Пункт пропуска «Кузница Белостокская» пока закрыт.
Въезд в Латвию ожидают всего около 110 фур.
Фото: БЕЛТА
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На границе с Литвой из-за технических сбоев на сопредельной стороне в пропусках «Мядининкае» («Каменный Лог») и «Райгардасе» («Привалка») увеличилось количество...
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