На границе из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур

Источник материала: ОНТ

На границе с Литвой из-за технических сбоев на сопредельной стороне в пропусках «Мядининкае» («Каменный Лог») и «Райгардасе» («Привалка») увеличилось количество грузового транспорта, ожидающих въезда в соседнюю страну. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

Общее количество машин на въезд в Литву за сутки увеличилось до 1020.

На въезд в Польшу количество транспорта немного снизилось. Самым загруженным является погранпереход «Бобровники» (белорусский – «Берестовица»). Там ожидают около 240 машин.

Пункт пропуска «Кузница Белостокская» пока закрыт.

Въезд в Латвию ожидают всего около 110 фур.

Фото: БЕЛТА

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