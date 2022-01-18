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Более семи тысяч предложений о возможных поправках в Конституцию поступило от граждан

18.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы продолжают высказывать мнения о возможных поправках в Конституцию. Способов быть услышанным предостаточно – встречи в трудовых коллективах, общественные приемные, прямые телефонные линии.  Также свои замечания можно направить в национальный центр правовой информации.  

Эксперты внимательно изучают все предложения. Обсуждение главного закона страны выходит на финишную прямую – предполагается, что первые итоги подведут уже на этой неделе.  

Все инициативы граждан анализируют, конструктив учтут в финальной версии Конституции. Вердикт – быть или не быть таким основному закону – вынесут белорусы на референдуме.

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Белорусы продолжают высказывать мнения о возможных поправках в Конституцию. Способов быть услышанным предостаточно – встречи в трудовых коллективах,...
 
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