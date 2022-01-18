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Задержаны члены преступной группы, которые занимались вещевым кардингом

18.01.2022 12:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете", - рассказали в МВД.

Ущерб от преступной деятельности фигурантов исчисляется сотнями тысяч долларов.

Другие подробности пока не сообщаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих...
 
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