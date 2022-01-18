Источник материала: Myfin

Курсы валют на 18 января: курс доллара – 2.5876, курс евро – 2.9489, российский рубль – 3.3875" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1642501982066501.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0048 рубля до 2.5876, что составило 0.19%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0555 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0007 (0.02%), на 18 января 2022 курс составил 2.9489. По итогам месяца евро вырос на 0.0806 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0004 рублей (0.01%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0501 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 75 319 000 11 907 500 23 331 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.534 – 2.583 рублей, курс продажи доллара 2.588 – 2.64. Евро можно было продать в диапазоне 2.86 – 2.943 рублей, купить – 2.95 – 3.002.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.8 (стоимость 1 доллара равна 76.8 российских рублей),

=76.8 (стоимость 1 доллара равна 76.8 российских рублей), EUR/USD =1.141 (1 евро стоит 1.141 доллар),

=1.141 (1 евро стоит 1.141 доллар), EUR/RUB =87.6 (87.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.