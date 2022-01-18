Курсы валют на 18 января: курс доллара 2.5876, курс евро 2.9489, российский рубль 3.3875

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0048 рубля до 2.5876,
что составило 0.19%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0555 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0007 (0.02%), на 18 января 2022 курс составил 2.9489. По итогам месяца
евро вырос на 0.0806 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0004 рублей (0.01%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0501 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
75 319 000
11 907 500
23 331 000
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.534 – 2.583 рублей, курс продажи доллара 2.588 – 2.64.
Евро можно было продать в диапазоне 2.86 – 2.943 рублей, купить – 2.95 – 3.002.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.8 (стоимость 1 доллара равна 76.8 российских рублей),