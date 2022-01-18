﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожилая женщина погибла в мелиоративном канале в Дрогичине

18.01.2022 13:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине устанавливают обстоятельства гибели в воде пожилой женщины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Лежащую в мелиоративном канале женщину сегодня утром обнаружили прохожие. Рядом на дороге лежал велосипед. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Личность погибшей вскоре была установлена - ею оказалась жительница райцентра 1952 года рождения. Женщина проживала на соседней улице. Телесных повреждений на ее теле не обнаружено.

"Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точные время и причину смерти", - дополнил официальный представитель УСК.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точные время и причину смерти", - дополнил официальный представитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хотим создать первый в России маркетплейс голосовых роботов»: как завоевать рынок виртуальных операторов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by