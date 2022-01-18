Курсы валют на 19.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5876 0.0048 1 USD Евро 2.9489 -0.0007 1 EUR Российский рубль 3.3875 -0.0004 100 RUB Гривна 9.1041 -0.0735 100 UAH Тенге 5.9355 0.0055 1000 KZT Юань 4.0736 0.0045 10 CNY

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