«Хотим создать первый в России маркетплейс голосовых роботов»: как завоевать рынок виртуальных операторов

Источник материала: ProBusiness



Андрей Прохоров. Фото из личного архива

Словосочетание «голосовой робот» у многих вызывает ассоциацию с автоматом-звонилкой, навязывающим ненужную услугу. Соучредитель российской платформы Leadozvon Андрей Прохоров с этим не согласен: виртуальный ассистент с искусственным интеллектом может быть настоящим помощником для компании. Сооснователь проекта рассказал «Про бизнес», как создавался облачный сервис, помогающий клиентам разгружать линии поддержки и исключать человеческий фактор в определенных сферах работы, и что вывело собственный бизнес на 10 000 посетителей в месяц.

«Чтобы не тратить время на ежедневную настройку и интеграцию с CRM»

До того как родился проект Leadozvon, Руслан Садриев — будущий партнер Андрея Прохорова — развивал небольшое маркетинговое агентство, в котором основным каналом продаж были телефонные звонки. Чтобы автоматизировать этот канал, компания внедрила голосовую рассылку, и результаты не заставили долго ждать.

— Тут у Руслана зародилась идея создать продукт, аналогичный тому, которым они пользовались, но с более понятным и расширенным функционалом. Надоело тратить много времени на ежедневную настройку и интеграцию с CRM и What’sApp, — вспоминает Андрей Прохоров. — С этой идеей он пришел ко мне. Мы договорились развивать проект совместно, на равных долях. Я полностью разрабатывал сервис, Руслан занимался его продвижением.

3 года этот онлайн-проект работал как платформа для создания голосовых рассылок. Позже сооснователи кардинально ее доработали и вышли на новый уровень.

Теперь тут можно создавать виртуальных ассистентов, которые «разговаривают как человек» и могут заменить почти все рутинные диалоги.

— В итоге Leadozvon превратился в настоящий облачный сервис по SaaS-модели, в который можно войти с какого угодно устройства в любой точке мира без необходимости установки программ, — рассказывает собеседник. — Платформа-конструктор необходима для настройки голосовых роботов с искусственным интеллектом. У нас нет платежей за аренду платформы, мы зарабатываем на трафике, фактически использованном клиентом. Если робот хорошо настроен, то он работает долгое время и тратит трафик — соответственно, приносит доход.



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«На старте рентабельность была порядка 50%»

Вложения на старте составили только затраты на серверную часть и провайдера телефонии.

В общей сложности для запуска потребовалось 10 000 рос. рублей (около $ 134).

— Первыми к нам пришли уже действующие клиенты: те, кому мы прорабатывали маркетинг. На этой основе строили портрет ЦА, сегментировав его по направлениям: бизнесы, которым требуются холодные продажи; бизнесы, которые собирают NPS; бизнесы, которым требуется уведомлять своих клиентов о чем-либо, — перечисляет создатель платформы.

Проект начал работать в плюс с первого месяца. Изначально рентабельность составляла порядка 50%. С ростом выручки и увеличением технических ресурсов она снизилась до 30%.

— Мы сразу выбрали модель работы «на удаленке», поэтому арендных платежей у нас нет. Основные затраты — это техническое поддержание сервиса, новые внедрения и зарплата персонала, — поясняет Андрей Прохоров.

Положительно сказалась на развитии платформы-конструктора пандемия. Многие компании, переведя сотрудников на «удаленку» и почувствовав снижение доходов, стали искать новые решения для автоматизации бизнеса. Неудивительно, что спрос на виртуальных операторов значительно увеличился и по нынешний день продолжает расти.

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«Программисты могли пропасть на несколько месяцев»

Leadozvon начинался с двух единомышленников, сегодня же в команде — более 30 человек. Рабочий процесс состоит из нескольких этапов: после получения заявки на настройку робота команда погружается в бизнес клиента и находит места в коммуникациях компании, которые можно автоматизировать.

— Наша платформа омниканальная, т.е. робот может общаться не только голосом, но и в различных чатах. Допустим, потребитель в звонке попросил отправить ему подтверждение записи на What’sApp — робот легко это делает, — приводит пример Андрей. — Далее мы совместно с клиентом составляем техническое задание, прописываем сценарии диалогов, ведь целевые показатели внедрения у всех разные: кому-то нужно разгрузить первую линию поддержки, чтобы снизить время ожидания заказчика на телефоне, кому-то — сделать поток холодных продаж более эффективным и менее стрессовым для персонала, кому-то — исключить человеческий фактор в плане уведомлений своих клиентов.

Потом идет этап настройки робота, тестирование и запуск в промышленную эксплуатацию. В течение еще двух месяцев результаты анализируют и «докручивают» скрипт.

— В нашей сфере основной ресурс — хорошие программисты. Большинство работ приходится делегировать. Правда, иногда разработчики неверно оценивают свои навыки, отчего не всегда делают свою работу качественно, а бывает, и совсем пропадают. В этих редких случаях после нескольких месяцев работы приходилось начинать сначала уже с другими людьми. Но клиент не замечает этих перестановок: за счет внутренних ресурсов мы оперативно решаем такие проблемы, — подчеркивает сооснователь Leadozvon. — Все-таки проект чаще всего притягивает увлеченных людей.



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«Консультировался с конкурентами перед запуском»

Соучредитель Андрея Руслан Садриев некоторых собственников конкурирующих проектов знал лично и даже консультировался с ними перед запуском. Сейчас каждая из платформ в этой нише развивается в своем направлении.

— К примеру, мы используем собственную систему распознавания естественной речи (NLU), а не решения от Google и «Яндекс». С одной стороны, нет дополнительных расходов, за счет чего мы можем снизить свои цены, с другой — наши разработчики создают диалоги, которые неотличимы от разговора с человеком. Когда робот обращается к сторонним блокам распознавания, пауза в его ответах увеличивается в 4 раза. У нас этой паузы нет, — объясняет Андрей Прохоров. — В целом наша платформа позволяет составлять сложные многоуровневые сценарии при очень понятном интерфейсе личного кабинета.

После запуска клиент может сам вносить изменения в сценарий, без привлечения ИТ-специалистов. На сайте есть подробные обучающие материалы, чтобы работа с платформой была еще проще.

Благодаря блогу и грамотному SEO-продвижению команде удалось вывести проект на 10 000 посетителей в месяц. Также Leadozvon размещает статьи на VC.ru, Spar, Яндекс. Дзен, Яндекс. Кью и других тематических ресурсах.



Андрей Прохоров. Фото из личного архива

— Это основные источники трафика, которые закладывают фундамент и дают хорошие показатели на протяжении всей жизни проекта, — подчеркивает собеседник. — Одно время тестировали контекстную рекламу и таргет, но результат нас не порадовал. Хорошо продвигаемся через партнеров — крупные маркетинговые агентства, внедренцев CRM.

«Мы хотим создать первый в России маркетплейс голосовых роботов»

Сейчас команда находится на этапе построения активных продаж. Уже сформирован соответствующий отдел.

— Раньше все проходило автономно: люди регистрировались, смотрели видеогайды и настраивали сервис самостоятельно. Даже телефона на сайте не было, — улыбается собеседник. — Сейчас же более грамотно начали подходить к продажам и работе как с новыми, так и с действующими клиентами.

Правда, неожиданным для нанимателей стало то, что для многих менеджеров виртуальный помощник — слишком сложный инструмент для продажи продукта. При формировании отдела соучредителям пришлось долго подбирать персонал.





Увеличение клиентской базы также потребовало от проекта расширения службы поддержки пользователей.

— Сейчас мы выводим в отдельный проект услугу по настройке голосовых роботов. Это позволит профессионально настраивать виртуальных ассистентов для сложных ниш и крупных проектов, а также для тех, кому необходим голосовой робот, но некогда вникать в нюансы, — добавляет основатель платформы.

Сегодня одна из основных задач Leadozvon — сделать так, чтобы внедрение голосовых роботов в различные секторы бизнеса обходилось максимально эффективно, недорого, быстро и понятно.

— Для достижения этой цели мы хотим создать первый в России маркетплейс голосовых роботов, — делится планами Андрей Прохоров. — Это позволит нанимать виртуальных операторов в один клик.

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