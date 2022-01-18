Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан футбольный фанат с крупной партией амфетамина. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Спецоперацию по изобличению 25-летнего наркосбытчика провели сотрудники брестского областного управления ГУБОПиК. Молодого человека задержали на трассе М1 во время перевозки запрещенного товара. В автомобиле такси, на котором ехал дилер, оперативники обнаружили более 1 кг амфетамина, а по его месту жительства - оборудование для фасовки и свертки с наркотиком, которые планировалось разложить в тайниках на территории области", - рассказали в МВД.

По информации ГУБОПиК, задержанный являлся оптовым сбытчиком и потребителем психотропов, которому удалось поработать на виртуальный наркомаркет около трех месяцев. Известно, что он успел вовлечь в преступную деятельность несколько человек.

В отношении жителя Брестского района возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурант является активным участником околофутбольного движения неонацистской направленности, ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления.-0-