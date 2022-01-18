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Самое честное животное: лошадь устроила беспорядок и призналась в этом

18.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самое честное животное: лошадь устроила беспорядок и призналась в этом

YouTube-канал Viral Hog опубликовал видео, на котором лошадь призналась, что это она виновница беспорядка в конюшне.


Бентли – честная лошадь, которая живет в Монро (Огпйо, США). Однажды ей стало скучно наедине с собой и, видно, она решила устроить беспорядок. Когда хозяйка вошла в конюшню и увидела все, тут же спросила у Бенли, не она ли причина того, что здесь твориться. На что лошадь лишь виновато кивнула головой – наверное, поняла, что сделала что-то не совсем правильно.

Хозяйка отметила, что ее повеселило, как Бентли смущенно реагирует и признается, покачивая головой.

Пользователи Сети тоже не смогли остаться равнодушными. Некоторые отметили, что такого честного питомца надо еще поискать. 

Фото: pixabay

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YouTube-канал Viral Hog опубликовал видео, на котором лошадь призналась, что это она виновница беспорядка в конюшне. Бентли – честная лошадь, которая живет в Монро (Огпйо,...
 
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