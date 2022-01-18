Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года по версии Международной Федерации футбола

Источник материала: ОНТ

В голосовании приняли участие главные тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики.

Роберт Левандовски опередил Лионеля Месси, который на этот раз стал вторым и Мохаммеда Салаха, занявшего третье место.

Итоги церемонии награждения не обошлись без критики: негодование журналистов вызвал выбор Месси (он голосовал как капитан сборной Аргентины): в свою тройку лучших он Левандовского даже не включил, отдав предпочтение одноклубникам Неймару и Мбаппе, а также Кариму Бензема.

В то время как будущий победитель поставил аргентинца на первое место в своем списке. Многие специалисты поспешили поздравить Левандовского со званием лучшего футболиста по версии FIFA и отметили, что в этом голосовании справедливость, наконец, восторжествовала.

Это прямой намек на то, что Левандовски как никто другой был достоин получить и Золотой мяч по итогам прошлого сезона.

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