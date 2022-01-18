Из-за последствий сильного ветра 370 га леса вырубят в Могилевской области

Источник материала: ОНТ

Почти 370 га леса придется вырубить в Могилевской области из-за последствий сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА.

Поврежденные деревья вырубят, в дальнейшем будут реализованы. Предварительно, объем составит почти 200 тыс. куб.м.

Лесничества региона должны завершить работы по устранению последствий непогоды до 1 апреля. На пострадавших территориях высадят новые лесные культуры.

Фото: БЕЛТА

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