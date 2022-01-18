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Из-за последствий сильного ветра 370 га леса вырубят в Могилевской области
Источник материала: ОНТ
Почти 370 га леса придется вырубить в Могилевской области из-за последствий сильного ветра. Об этом
Поврежденные деревья вырубят, в дальнейшем будут реализованы. Предварительно, объем составит почти 200 тыс. куб.м.
Лесничества региона должны завершить работы по устранению последствий непогоды до 1 апреля. На пострадавших территориях высадят новые лесные культуры.
Фото: БЕЛТА
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Почти 370 га леса придется вырубить в Могилевской области из-за последствий сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА. Поврежденные деревья вырубят, в дальнейшем будут...
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