﻿ Из-за последствий сильного ветра 370 га леса вырубят в Могилевской области. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-за последствий сильного ветра 370 га леса вырубят в Могилевской области

18.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Из-за последствий сильного ветра 370 га леса вырубят в Могилевской области

Почти 370 га леса придется вырубить в Могилевской области из-за последствий сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА.

Поврежденные деревья вырубят, в дальнейшем будут реализованы. Предварительно, объем составит почти 200 тыс. куб.м.

Лесничества региона должны завершить работы по устранению последствий непогоды до 1 апреля. На пострадавших территориях высадят новые лесные культуры.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти 370 га леса придется вырубить в Могилевской области из-за последствий сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА. Поврежденные деревья вырубят, в дальнейшем будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи предъявили обвинение трем жителям Бобруйска, похитившим два кроссовера
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by