Владимир Макей встретился с представителями гражданского общества Литвы

Источник материала: ОНТ

Диалог необходим. Министр иностранных дел Беларуси сегодня встретился с представителями гражданского общества Литвы.





Как отметили гости, у литовской общественности есть глубокое понимание того, что происходило в Беларуси, и какую политику проводят власти Литвы – все это в угоду Западу. И многие с такой политикой не согласны.

Представители гражданского общества Литвы прибыли в Беларусь, чтобы обозначить – литовский народ всегда будет дорожить добрососедскими отношениями с Беларусью.

Особенно сейчас – когда в регионе растет напряженность, и ситуация находится на пороге возможной войны.

Литовская делегация пробудет в Беларуси несколько дней. Министр поблагодарил литовцев за визит в Минск и отметил, что об этой встрече будет доложено главе белорусского государства.

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