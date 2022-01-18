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Владимир Макей встретился с представителями гражданского общества Литвы

18.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Макей встретился с представителями гражданского общества Литвы

Диалог необходим. Министр иностранных дел Беларуси сегодня встретился с представителями гражданского общества Литвы.


Как отметили гости, у литовской общественности есть глубокое понимание того, что происходило в Беларуси, и какую политику проводят власти Литвы – все это в угоду Западу. И многие с такой политикой не согласны.

Представители гражданского общества Литвы прибыли в Беларусь, чтобы обозначить – литовский народ всегда будет дорожить добрососедскими отношениями с Беларусью.

Особенно сейчас – когда в регионе растет напряженность, и ситуация находится на пороге возможной войны.

Литовская делегация пробудет в Беларуси несколько дней. Министр поблагодарил литовцев за визит в Минск и отметил, что об этой встрече будет доложено главе белорусского государства.  

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Теги: Минск
 
 
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Диалог необходим. Министр иностранных дел Беларуси сегодня встретился с представителями гражданского общества Литвы. Как отметили гости, у литовской...
 
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