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Подразделения ВС России начали прибывать в Беларусь для проверки сил реагирования СГ

18.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подразделения ВС России начали прибывать в Беларусь для проверки сил реагирования СГ

В Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил России в соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.

Участники проверки осуществят разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач на данном этапе.

Фото: скриншот из видео ВоенТВ




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В Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил России в соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного...
 
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