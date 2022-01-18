Подразделения ВС России начали прибывать в Беларусь для проверки сил реагирования СГ

Источник материала: ОНТ

В Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил России в соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.



Участники проверки осуществят разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач на данном этапе.

Фото: скриншот из видео ВоенТВ













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