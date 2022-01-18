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Подразделения ВС России начали прибывать в Беларусь для проверки сил реагирования СГ
Источник материала: ОНТ
В Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил России в соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства,
Участники проверки осуществят разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач на данном этапе.
Фото: скриншот из видео
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В Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил России в соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного...
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