﻿ Владислав Колячонок провел четвертый матч в регулярном чемпионате НХЛ. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владислав Колячонок провел четвертый матч в регулярном чемпионате НХЛ

18.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Владислав Колячонок провел четвертый матч в регулярном чемпионате НХЛ

«Аризона», за которую играет хоккеист, дома встречалась с «Монреалем» и одержала уверенную победу – 5:2. Белорусский защитник провел на льду чуть больше 16 минут (это 23 смены). 

Очков он не набрал, но завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».  

Следующую встречу «Аризона» проведет 20 января против «Нью Джерси», за который играет Егор Шарангович.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Аризона», за которую играет хоккеист, дома встречалась с «Монреалем» и одержала уверенную победу – 5:2. Белорусский защитник провел на льду чуть больше 16 минут (это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи предъявили обвинение трем жителям Бобруйска, похитившим два кроссовера
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by