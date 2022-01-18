Владислав Колячонок провел четвертый матч в регулярном чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

«Аризона», за которую играет хоккеист, дома встречалась с «Монреалем» и одержала уверенную победу – 5:2. Белорусский защитник провел на льду чуть больше 16 минут (это 23 смены).

Очков он не набрал, но завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Следующую встречу «Аризона» проведет 20 января против «Нью Джерси», за который играет Егор Шарангович.

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