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Японец танцует лезгинку и мечтает стать джигитом. Теперь он звезда Кавказа, а в комментариях ему пишут «брат»
Источник материала: ОНТ
Парень из Японии увлекся культурой Кавказа и вызвал восхищение у пользователей Сети. На своей
Так, он исполнил лезгинку под аплодисменты в японском ресторане, показал адыгский танец в местном парке, спел на черкесском языке. Блогер мечтает распространить культуру Кавказа на родине и стать джигитом.
Также молодой человек постит фотографии книг о Кавказе, рассказы о ресторанах традиционной кухни, которые посетил сам, а еще делится успехами в изучении языков.
А еще желают ему успехов в изучении культуры и традиций других народов.
Фото:
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Японец танцует лезгинку и мечтает стать джигитом. Теперь он звезда Кавказа, а в комментариях ему пишут «брат»
Парень из Японии увлекся культурой Кавказа и вызвал восхищение у пользователей Сети. На своей странице в Instagram под ником glocker_tanz_jp он показывает полюбившиеся ему...
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