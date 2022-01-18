Японец танцует лезгинку и мечтает стать джигитом. Теперь он звезда Кавказа, а в комментариях ему пишут «брат»

Источник материала: ОНТ

Парень из Японии увлекся культурой Кавказа и вызвал восхищение у пользователей Сети. На своей странице в Instagram под ником glocker_tanz_jp он показывает полюбившиеся ему традиции.

Так, он исполнил лезгинку под аплодисменты в японском ресторане, показал адыгский танец в местном парке, спел на черкесском языке. Блогер мечтает распространить культуру Кавказа на родине и стать джигитом.

Также молодой человек постит фотографии книг о Кавказе, рассказы о ресторанах традиционной кухни, которые посетил сам, а еще делится успехами в изучении языков.

А еще желают ему успехов в изучении культуры и традиций других народов.

Фото: instagram.com/glocker_tanz_jp/

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