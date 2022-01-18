|
Лукашенко о конституционном процессе: Не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Осталось основное - принять Конституцию
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня на
Как отметил Президент, иногда можно слышать заявления о том, что «гэта патрэбна толькі Лукашэнку».
Вместе с тем, белорусский лидер подчеркнул, что ни в Конституции, ни в законах все не пропишешь.
Каждый год и десятилетие несут что-то новое – так постепенно формируется образ жизни, который свойственен народу. Но при этом, обратил внимание Президент, желательно, чтобы Конституция носила более стабильный характер, поэтому не нужно ее перенасыщать деталями – они должны быть расписаны на уровне законов и подзаконных актов.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко о конституционном процессе: Не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Осталось основное - принять Конституцию
Александр Лукашенко сегодня на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции рассказал, как дальше в стране будет проходить...
|
Архив (Разное)