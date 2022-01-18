Новогодняя атрибутика исчезнет с улиц белорусских городов до конца недели

Источник материала: ОНТ

В эти минуты с главной ёлки страны и столицы снимают полсотни световых гирлянд и украшений. Завтра специалисты начнут демонтаж хвойных веток и металлических конструкций.





В течение года они будут храниться на складе. Такие работы начинаются у Национальной Библиотеки.

Этой зимой только столицу украшали 117 километров гирлянд и свыше 30 ёлок.

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