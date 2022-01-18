Источник материала: БелТА

МТС существенно расширил возможности для пользователей сервиса "Виртуальная АТС" за счет внедрения дополнительных опций взаимодействия бизнеса с клиентами.

Так, умная маршрутизация звонков позволит в течение дня соединять клиента с ведущим его менеджером. Благодаря применению интеллектуального алгоритма звонок поступит на номер сотрудника, с которым он уже общался.

Функция записи и скачивания записанных разговоров позволит организовать систему контроля качества работы сотрудников, а также быстрее и эффективнее разрешать спорные ситуации.

Еще одна дополнительная возможность сервиса — передача исходящих и входящих звонков в приложение CRM. Данный функционал позволяет хранить всю информацию о взаимодействиях с клиентами в одной базе данных — аккаунте CRM-системы. "Виртуальная АТС" поддерживает интеграцию с системами "Битрикс24" и amoCRM.

Автоматизация рабочего и обеденного времени: входящие вызовы будут распределяться между сотрудниками и не поступят на номера, которые в данный момент не активны. Это позволит не пропустить ни один звонок и не потерять клиентов.

Настройка уведомлений о пропущенных звонках в Telegram — для оперативной обратной связи с клиентами. Уведомления приходят на номера сотрудников, которые закреплены за ними в "Виртуальной АТС".

"Виртуальная АТС" от МТС — это сервис для организации современного многофункционального кол-центра через интернет. С его помощью бизнес и общественные организации могут объединить свои стационарные, мобильные телефоны и компьютеры в единую телефонную сеть, доступ к возможностям которой осуществляется через веб-интерфейс. Для запуска кол-центра нет необходимости проводить отдельную телефонную линию или покупать специальную технику. Все необходимое ПО и оборудование находится у оператора в "облаке", которое обслуживается круглосуточно.

Подробная информация ― здесь . Также о возможностях сервиса можно узнать, позвонив по номерам 0990 или 8 (017) 237-98-95 или направив электронное письмо на e-mail: corporate@mts.by.