Что обязательно должно быть на столе на Крещение?

Источник материала: ОНТ

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне. В этот день принято накрывать обильный стол, чтобы привлечь удачу в дом. Главное, что число блюд было нечетным. Рассказываем, что обязательно нужно готовить к Крещению.

За день до праздника, в Крещенский Сочельник, как правило, подают постные блюда – кутью и узвар. Ранее мы писали , как их готовить.

19 января накрывают обильный стол с мясными, рыбными и другими традиционными блюдами. Начинать трапезу принято со святой воды – ее выпивают перед едой, а потом нужно обязательно взять кутью, запить узваром.

Какие еще блюда готовят на Крещение?

Пироги с начинками

Для праздника, как правило, делали начинки из овощей и грибов. Рекомендуем приготовить пирог с картофелем и грибами.

Пирог с картофелем и грибами



Фото: edimdoma.ru

Как готовить: обжарьте любые грибы с луком, отварите картофель и сделайте пюре любимым способом. Раскатайте слоёное дрожжевое тесто, выложите в форму. На тесто выложите картофельное пюре, жареные грибы, посолите, поперчите по вкусу. Сверху натрите сыр. Выпекайте в духовке при 200 градусах до готовности.

Вареники с картошкой

Вот невероятно вкусный рецепт: сварите картошку в соленой воде. Возьмите 160 г картофельного отвара, добавьте 4 ст. л. растительного масла, 350 г муки, перемешайте. Накройте тесто пищевой пленкой и полотенцем и оставьте на 20-30 мин. Сотрите 6 сваренных картофелин в пюре, смешайте со 100 г жареных грибов, пучком зелени и перцем. Вылепите вареники и отварите их 3-4 мин. В это время нарежьте 2 луковицы и обжарьте их на растительном масле, полейте готовые вареники.



Фото: depositphotos.com

Мясные блюда

Обязательно подавали на стол запеченного поросенка или утку. А мы предлагаем приготовить вам рульку в медово-горчичном соусе.

Рулька в медово=горчичном соусе



Фото: edimdoma.ru

Как готовить: заднюю рульку отварите 1,5-2 часа. Затем натрите солью и специями, вдавливая часть приправ под шкурку – подойдут прованские травы, розмарин, можжевельник, лавровый лист, чеснок, тмин, красный и черный перец. Смажьте лимонным соком, чесноком, горчично-медовым соусом (3 ст. л. горчицы, 1 ст. л. меда). Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. На противень под мясо и рядом с ним положите крупные кольца лука, которые после карамелизации отдадут свой сок запекающемуся мясу.

Если делать запеченную птицу, то наивкуснейший способ – цыпленок табака.

Цыпленок табака



Фото: depositphotos.com

Как готовить: небольшую тушку цыпленка разрежьте по грудке, отбейте, натрите специями и солью или заранее замаринуйте. В разогретую чугунную сковороду налейте немного растительного масла. Положите туда тушку цыпленка, придавите сверху тяжелой крышкой, обжарьте на сильном огне до румяной корочки с двух сторон. Можно добавить немного воды и довести блюдо до готовности.

Салаты



Фото: edimdoma.ru

В Крещение на стол можно ставить всевозможные любимые салаты со свининой, курицей или овощные. Вот рецепты потрясающих мясных салатов. А тем, кто предпочитает без майонеза, можно посмотреть несколько способов приготовления здесь .

Десерты

На праздничный стол принято подавать коржики, хворост, пряники, «орешки», пирожки со сладкой начинкой. Предлагаем быстрый и очень вкусный рецепт хвороста.

Хворост



Фото: edimdoma.ru

Как готовить: взбейте 2 яйца, 1 желток, 4 ст. л. сахара, 1 ст. л.сливок и 2 ст. л. водки. Смешайте 400 г муки с 0,5 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. Замесите тесто. Раскатайте тонко и вырезайте фигурки. Жарьте в раскаленном растительном масле. Готовый хворост выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло, а затем переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

Главное фото: depositphotos.com

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