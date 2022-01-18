Мужчина потерял обручальное кольцо. Вы не поверите, как оно к нему вернулось!

Источник материала: ОНТ

Прогуливаясь в парке со своей женой Джона Ньюман нашел обручальное кольцо, валявшееся на тротуаре. Это непростое украшение он решил вернуть владельцу. Об этом сообщает abc7chicago.





Житель Чикаго (Иллинойс, США) рассмотрел подробнее находку и обнаружил на кольце выгравированную дата свадьбы и надпись «Я люблю тебя». Он указав эти подробности в посте, который опубликовал на своей странице в Twitter. Через какое-то время откликнулся мужчина, который и потерял его во время работы.

Джона рассказал о воссоединении украшения с владельцем, а еще поблагодарил всех пользователей, кто помог ему распространить информацию о находке. А местные СМИ также не остались в стороне и осветили такую новость.

Фото: Amy Kirscher

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