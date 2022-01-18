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Папа Римский передаст 100 тыс. евро для помощи мигрантам на границе Беларуси и Польши

18.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Папа Римский передаст 100 тыс. евро для помощи мигрантам на границе Беларуси и Польши

Папа Римский окажет помощь мигрантам на белорусско-польской границе. Об этом со ссылкой на службу печати Святого престола сообщает ТАСС.

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Папа Римский окажет помощь мигрантам на белорусско-польской границе. Об этом со ссылкой на службу печати Святого престола сообщает ТАСС. Подписывайтесь на нас в...
 
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