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Кот подпевал хозяйке «Арабскую ночь». Только посмотрите, и откуда он знает эту песню? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовал пользователь TikTok ar_kovtun.
В ролике кот Юра подпевает хозяйке, которая исполняет песню «Арабская ночь» из мультфильма «Алладин». Не сказать, что пушистый хорошо знает эту композицию, но старается вставить «мяу», где может.
Видео собрало более 2 млн просмотров и тысячи комментариев.
«Что то с востоком у кота связано в прошлом. Мелодию слышит, а как себя ведёт», «Мне кажется, кошка воспринимает пение девушки, будто та нарывается на драку», «По-моему, коту не нравится, как вы поете», «Хм,интересно, какая у него реакция на ковёр? Не пытался улететь?», – писали пользователи соцсети.
Фото: Pixabay.com
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Интересное видео опубликовал пользователь TikTok ar_kovtun. В ролике кот Юра подпевает хозяйке, которая исполняет песню «Арабская ночь» из мультфильма «Алладин». Не...
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