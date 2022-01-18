Кот подпевал хозяйке «Арабскую ночь». Только посмотрите, и откуда он знает эту песню? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересное видео опубликовал пользователь TikTok ar_kovtun.

В ролике кот Юра подпевает хозяйке, которая исполняет песню «Арабская ночь» из мультфильма «Алладин». Не сказать, что пушистый хорошо знает эту композицию, но старается вставить «мяу», где может.

Видео собрало более 2 млн просмотров и тысячи комментариев.

«Что то с востоком у кота связано в прошлом. Мелодию слышит, а как себя ведёт», «Мне кажется, кошка воспринимает пение девушки, будто та нарывается на драку», «По-моему, коту не нравится, как вы поете», «Хм,интересно, какая у него реакция на ковёр? Не пытался улететь?», – писали пользователи соцсети.

Фото: Pixabay.com

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