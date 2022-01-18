|
История любви с неприятным концом: парень обворовал девушку, за которой ухаживал
Источник материала: ОНТ
Мужчина из Гомельской области ухаживал за бобруйчанкой, а потом похитил у нее более Br2 тыс. Об этом
Установлено, что к преступлению причастен 42-летний мужчина. Он познакомился с девушкой в соцсетях и предложил встретиться. Целую неделю он ухаживал за девушкой: приезжал на дорогих авто и приглашал в кафе.
Пропажу денег женщина заметила не сразу. Все стало понятно, когда пришло уведомление о списании денег с карточки и взятии кредита. А мошенник заранее исчез.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина из Гомельской области ухаживал за бобруйчанкой, а потом похитил у нее более Br2 тыс. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома. Установлено, что к...
|
Архив (Разное)