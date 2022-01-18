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История любви с неприятным концом: парень обворовал девушку, за которой ухаживал

18.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

История любви с неприятным концом: парень обворовал девушку, за которой ухаживал

Мужчина из Гомельской области ухаживал за бобруйчанкой, а потом похитил у нее более Br2 тыс. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Установлено, что к преступлению причастен 42-летний мужчина. Он познакомился с девушкой в соцсетях и предложил встретиться. Целую неделю он ухаживал за девушкой: приезжал на дорогих авто и приглашал в кафе.

Пропажу денег женщина заметила не сразу. Все стало понятно, когда пришло уведомление о списании денег с карточки и взятии кредита. А мошенник заранее исчез. 

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

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Мужчина из Гомельской области ухаживал за бобруйчанкой, а потом похитил у нее более Br2 тыс. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома. Установлено, что к...
 
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