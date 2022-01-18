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Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Натальей Кочановой
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Натальей Кочановой,
Обсуждали деятельность Совета Республики, работу над законопроектами.
О деятельности экспертного совета при Совете Республики доложила Наталья Кочанова. Широкий круг специалистов привлекается для рассмотрения нормативных актов, все документы тщательно анализируются.
Кроме того, речь шла о еще одном востребованном направлении - работе с населением Совета Республики. Это встречи в трудовых коллективах, приемы граждан.
Отдельно остановились на итогах работы общественной приемной при Совете Республики, где был организован сбор замечаний и предложений от граждан по проекту обновленной Конституции.
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Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Натальей Кочановой, сообщили в пресс-службе Президента. Обсуждали деятельность Совета Республики, работу над...
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