Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Натальей Кочановой, сообщили в пресс-службе Президента.

Обсуждали деятельность Совета Республики, работу над законопроектами.

О деятельности экспертного совета при Совете Республики доложила Наталья Кочанова. Широкий круг специалистов привлекается для рассмотрения нормативных актов, все документы тщательно анализируются.

Кроме того, речь шла о еще одном востребованном направлении - работе с населением Совета Республики. Это встречи в трудовых коллективах, приемы граждан.

Отдельно остановились на итогах работы общественной приемной при Совете Республики, где был организован сбор замечаний и предложений от граждан по проекту обновленной Конституции.

Фото: president.gov.by

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