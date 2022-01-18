Двое жителей Могилевской области и гражданин РФ пытались похитить Br175 тыс. с помощью чужих банковских карт

Источник материала: БелТА

18 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовные дела в отношении двух местных жителей и гражданина Российской Федерации, которым инкриминировано покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Как установлено во время предварительного расследования, обвиняемые в мае - июле 2020 года зарегистрировали юридическое лицо, которое якобы намеревалось оказывать туристические услуги. Находясь на территории другого государства, они приобрели в интернете реквизиты платежных карт иностранных граждан. Затем начали вносить ложную информацию в компьютерную систему банковского учреждения, с которым у юридического лица был заключен договор", - рассказали в прокуратуре.

В результате таких действий в банк поступила информация о якобы имевшем место использовании платежных карт их законными держателями при оплате услуг организации. Обвиняемые пытались похитить свыше Br175 тыс., однако фактически завладели Br117 тыс., поскольку в определенный момент банк заблокировал операции по счету фиктивной организации.

"При изучении материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.212 УК", - отметили в службе информации.

Одному из обвиняемых также инкриминирован ряд хищений, в том числе путем обмана, например при получении субсидии, попытке получения Br200 тыс. кредита с представлением для этих целей поддельных документов, что дополнительно квалифицировано по ч.2 ст.209, ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209, ч.2 ст.380, ч.2 ст.205 УК.

Ранее избранную в отношении двух обвиняемых меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу, в отношении третьего обвиняемого применено личное поручительство.-0-