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Под Гродно милиционеры вывели из задымленного дома мужчину и женщину

18.01.2022 16:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из задымленного дома под Гродно милиционеры вывели хозяев. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечер 15 января едва не закончился трагически для жильцов одного из домов в Гродненском районе. Сотрудники Гродненского РОВД проезжали мимо садоводческого товарищества "Умелец" неподалеку от деревни Копаньки и обратили внимание на густой черный дым из окон дома.

Милиционеры вошли внутрь. На кровати спала хозяйка дома, в кресле - хозяин. На печи тлела одежда. Милиционеры вывели людей на улицу, потушили вещи, а также вызвали спасателей и медиков.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Вечер 15 января едва не закончился трагически для жильцов одного из домов в Гродненском районе. Сотрудники Гродненского РОВД проезжали мимо садоводческого...
 
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