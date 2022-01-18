Под Гродно милиционеры вывели из задымленного дома мужчину и женщину

Источник материала: БелТА

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из задымленного дома под Гродно милиционеры вывели хозяев. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечер 15 января едва не закончился трагически для жильцов одного из домов в Гродненском районе. Сотрудники Гродненского РОВД проезжали мимо садоводческого товарищества "Умелец" неподалеку от деревни Копаньки и обратили внимание на густой черный дым из окон дома.

Милиционеры вошли внутрь. На кровати спала хозяйка дома, в кресле - хозяин. На печи тлела одежда. Милиционеры вывели людей на улицу, потушили вещи, а также вызвали спасателей и медиков.-0-