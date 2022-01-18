Российский перевозчик пытался незаконно переместить через границу товар на Br117 тыс.

Источник материала: БелТА

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии товаров через пункт пропуска "Козловичи", сообщили БЕЛТА в таможне.

Автомобиль DAF следовал из Германии. Российский перевозчик представил к оформлению документы, согласно которым он перемещал части сварочного оборудования, алюминиевые гайки, рабочие магниты, блоки питания и другое оборудование. При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни выявили свыше 6 тыс. единиц товара, не заявленного в товаросопроводительных документах. Предварительная оценочная стоимость незаконно перемещавшегося груза составила более Br117 тыс.

По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% стоимости предмета административного правонарушения.-0-