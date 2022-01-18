Пешеход попал под колеса автомобиля в Минске

Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ленинском районе Минска мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, авария произошла сегодня примерно в 7.58. 44-летний водитель автомобиля "Опель" двигался по ул. Серафимовича со стороны Рабочего переулка в направлении ул. Судмалиса. Вблизи дома №17 по ул. Серафимовича мужчина не предоставил преимущества пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате легковушка сбила 38-летнего мужчину.

Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД столицы. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки. В свою очередь пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен.-0-