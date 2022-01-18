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БСБ Банк больше не будет партнером Банка БелВЭБ в банкоматной сети
Источник материала: Myfin
Так что с конца января за снятие наличных денежных средств клиентами Банка БелВЭБ в банкоматах БСБ Банка будет взиматься плата согласно тарифам Банка БелВЭБ. До 27 января эта услуга оказывается бесплатно.
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БСБ Банк с 27 января выходит из состава банков-партнеров Банка БелВЭБ в банкоматной сети Система Банковского Самообслуживания . Об этом сообщает пресс-служба Банка...
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