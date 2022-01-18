﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БСБ Банк больше не будет партнером Банка БелВЭБ в банкоматной сети

18.01.2022 17:49 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

БСБ Банк больше не будет партнером Банка БелВЭБ в банкоматной сети
фото: Myfin.by

Так что с конца января за снятие наличных денежных средств клиентами Банка БелВЭБ в банкоматах БСБ Банка будет взиматься плата согласно тарифам Банка БелВЭБ. До 27 января эта услуга оказывается бесплатно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БСБ Банк с 27 января выходит из состава банков-партнеров Банка БелВЭБ в банкоматной сети Система Банковского Самообслуживания . Об этом сообщает пресс-служба Банка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский перевозчик пытался незаконно переместить через границу товар на Br117 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by