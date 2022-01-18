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С Софийского собора в Киеве из-за сильного ветра упал 3-метровый крест
Источник материала: ОНТ
В ночь на вторник из-за сильного ветра с Софийского собора в Киеве упал трехметровый крест,
Кресты на Софийском соборе были заменены к Олимпиаде-80, им всего 40 лет.
Металлы начали взаимодействовать, что привело к разрушению. Оставшиеся кресты обследуют, если они будут представлять опасность для жителей города, их снимут.
Фото: скриншот с видео «ТСН»
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В ночь на вторник из-за сильного ветра с Софийского собора в Киеве упал трехметровый крест, сообщает tsn.ua. В результате случившегося никто не пострадал. Кресты на...
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