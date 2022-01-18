С Софийского собора в Киеве из-за сильного ветра упал 3-метровый крест

Источник материала: ОНТ

В ночь на вторник из-за сильного ветра с Софийского собора в Киеве упал трехметровый крест, сообщает tsn.ua. В результате случившегося никто не пострадал.

Кресты на Софийском соборе были заменены к Олимпиаде-80, им всего 40 лет.

Металлы начали взаимодействовать, что привело к разрушению. Оставшиеся кресты обследуют, если они будут представлять опасность для жителей города, их снимут.

Фото: скриншот с видео «ТСН»

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