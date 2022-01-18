﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С Софийского собора в Киеве из-за сильного ветра упал 3-метровый крест

18.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

С Софийского собора в Киеве из-за сильного ветра упал 3-метровый крест

В ночь на вторник из-за сильного ветра с Софийского собора в Киеве упал трехметровый крест, сообщает tsn.ua. В результате случившегося никто не пострадал.

Кресты на Софийском соборе были заменены к Олимпиаде-80, им всего 40 лет.

Металлы начали взаимодействовать, что привело к разрушению. Оставшиеся кресты обследуют, если они будут представлять опасность для жителей города, их снимут. 

Фото: скриншот с видео «ТСН»

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на вторник из-за сильного ветра с Софийского собора в Киеве упал трехметровый крест, сообщает tsn.ua. В результате случившегося никто не пострадал. Кресты на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пешеход попал под колеса автомобиля в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by