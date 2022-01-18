﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нурсултан Назарбаев: целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства

18.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Нурсултан Назарбаев: целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства

Об этом в своем видеообращении к народу заявил первый президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи о своем отъезде из страны.  


В Казахстане продолжают подсчитывать убытки от массовых беспорядков. Только в южной столице – Алматы – необходимо восстановить около 300 зданий. Общая сумма ущерба по стране – около трех миллиардов долларов.

После массовых беспорядков ослабла национальная валюта, значительно ухудшилась эпидситуация, которая также сказывается на экономике. Сегодня началось расследование в отношении четырех крупных АЗС. По версии следствия, крупнейшие оптовики были в сговоре и установили необоснованно высокие цены на сжиженный газ, что стало формальной причиной протестов. Продолжается поиск участников массовых беспорядков. В этом правоохранителям помогают очевидцы. Они предоставили более пяти тысяч фото и видеоматериалов, которые позволят привлечь виновных к ответственности.

Стражи порядка также продолжают изымать оружие и боеприпасы у населения, сегодня обнаружен крупный склад вооружения вблизи южной границы страны. 

В силовых структурах – перестановки. Ранее власти заявили, что спецслужбы оказались не готовы к массовой атаке на страну извне.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в своем видеообращении к народу заявил первый президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи о своем отъезде из страны.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пешеход попал под колеса автомобиля в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by