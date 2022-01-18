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Нурсултан Назарбаев: целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства
Источник материала: ОНТ
Об этом в своем видеообращении к народу заявил первый президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи о своем отъезде из страны.
В Казахстане продолжают подсчитывать убытки от массовых беспорядков. Только в южной столице – Алматы – необходимо восстановить около 300 зданий. Общая сумма ущерба по стране – около трех миллиардов долларов.
После массовых беспорядков ослабла национальная валюта, значительно ухудшилась эпидситуация, которая также сказывается на экономике. Сегодня началось расследование в отношении четырех крупных АЗС. По версии следствия, крупнейшие оптовики были в сговоре и установили необоснованно высокие цены на сжиженный газ, что стало формальной причиной протестов. Продолжается поиск участников массовых беспорядков. В этом правоохранителям помогают очевидцы. Они предоставили более пяти тысяч фото и видеоматериалов, которые позволят привлечь виновных к ответственности.
Стражи порядка также продолжают изымать оружие и боеприпасы у населения, сегодня обнаружен крупный склад вооружения вблизи южной границы страны.
В силовых структурах – перестановки. Ранее власти заявили, что спецслужбы оказались не готовы к массовой атаке на страну извне.
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Нурсултан Назарбаев: целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства
Об этом в своем видеообращении к народу заявил первый президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи о своем отъезде из страны. ...
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