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В США заключенные судятся с исправительным учреждением из-за медицинских экспериментов, которые ставил над ними тюремный врач

18.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США заключенные судятся с исправительным учреждением из-за медицинских экспериментов, которые ставил над ними тюремный врач

Эксперименты над заключенными. В США осужденные на тюремный срок судятся с исправительным учреждением.

Руководство тюрьмы округа Вашингтон и лечащего врача обвиняют в медицинских опытах. Больных ковидом лечили противопаразитарным препаратом. При этом все побочные эффекты им пришлось испытать.

Многие жаловались на ухудшение зрения, желудочные спазмы. Большие дозы, которые давали заключенным, могли привести к гибели.

Теперь лекарям-самоучкам придется объясниться – какого эффекта они ждали от своих экспериментов.  


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Эксперименты над заключенными. В США осужденные на тюремный срок судятся с исправительным учреждением. Руководство тюрьмы округа Вашингтон и лечащего врача...
 
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