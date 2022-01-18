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В США заключенные судятся с исправительным учреждением из-за медицинских экспериментов, которые ставил над ними тюремный врач
Источник материала: ОНТ
Эксперименты над заключенными. В США осужденные на тюремный срок судятся с исправительным учреждением.
Руководство тюрьмы округа Вашингтон и лечащего врача обвиняют в медицинских опытах. Больных ковидом лечили противопаразитарным препаратом. При этом все побочные эффекты им пришлось испытать.
Многие жаловались на ухудшение зрения, желудочные спазмы. Большие дозы, которые давали заключенным, могли привести к гибели.
Теперь лекарям-самоучкам придется объясниться – какого эффекта они ждали от своих экспериментов.
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В США заключенные судятся с исправительным учреждением из-за медицинских экспериментов, которые ставил над ними тюремный врач
Эксперименты над заключенными. В США осужденные на тюремный срок судятся с исправительным учреждением. Руководство тюрьмы округа Вашингтон и лечащего врача...
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