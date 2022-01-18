В США заключенные судятся с исправительным учреждением из-за медицинских экспериментов, которые ставил над ними тюремный врач

Источник материала: ОНТ

Эксперименты над заключенными. В США осужденные на тюремный срок судятся с исправительным учреждением.

Руководство тюрьмы округа Вашингтон и лечащего врача обвиняют в медицинских опытах. Больных ковидом лечили противопаразитарным препаратом. При этом все побочные эффекты им пришлось испытать.

Многие жаловались на ухудшение зрения, желудочные спазмы. Большие дозы, которые давали заключенным, могли привести к гибели.

Теперь лекарям-самоучкам придется объясниться – какого эффекта они ждали от своих экспериментов.





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