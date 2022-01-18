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Лукашенко: Нынешний Президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут?
Источник материала: ОНТ
Народом для народа. Какой будет обновлённая Конституция? Итоги всеобщего обсуждения подвели во Дворце Независимости на совещании с участием Президента Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что «будущие президенты практически видны».
Глава государства отметил, что ситуация изменилась и так, как в 1994-м, когда избирали нынешнего Президента, уже не будет.
Александр Лукашенко отметил, что значимая роль отводится Всебелорусскому народному собранию, однако важно не допустить двоевластия.
ФОТО: president.gov.by
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Народом для народа. Какой будет обновлённая Конституция? Итоги всеобщего обсуждения подвели во Дворце Независимости на совещании с участием Президента Беларуси....
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