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Исследование: большинство крупнейших компаний мира ожидают роста экономики в 2022 году

18.01.2022 18:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Исследование: большинство крупнейших компаний мира ожидают роста экономики в 2022 году
Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер.

Наиболее высоким уровень оптимизма оказался в Индии - здесь глобального роста экономики в 2022 году ожидают 94% опрошенных глав компаний. Также высокие ожидания положительной динамики зафиксированы в Италии (89% респондентов), Франции (85%), Японии (83%) и Великобритании (82%).

В некоторых странах уровень оптимизма снизился по сравнению с аналогичным опросом прошлого года. Так, в США восстановления экономики в 2022 году ждут 70% работодателей против 88% годом ранее, в Бразилии - 77% против 85%, в Германии - 76% против 80%, в Китае - 62% против 71%. Главными угрозами для макроэкономической стабильности главы компаний назвали кибер-риски (49%) и риски для здоровья (48%). Потенциальным влиянием инфляции и колебаниями уровня ВВП обеспокоены 43% руководителей.

Опрос PwC проводился в октябре и ноябре 2021 года.

 
 
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Более трех четвертей руководителей крупнейших компаний мира (77%) прогнозируют улучшение состояния мировой экономики, в то время как только 15% ожидают ухудшения...
 
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