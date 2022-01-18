Исследование: большинство крупнейших компаний мира ожидают роста экономики в 2022 году

Источник материала: Myfin



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Наиболее высоким уровень оптимизма оказался в Индии - здесь глобального роста экономики в 2022 году ожидают 94% опрошенных глав компаний. Также высокие ожидания положительной динамики зафиксированы в Италии (89% респондентов), Франции (85%), Японии (83%) и Великобритании (82%).

В некоторых странах уровень оптимизма снизился по сравнению с аналогичным опросом прошлого года. Так, в США восстановления экономики в 2022 году ждут 70% работодателей против 88% годом ранее, в Бразилии - 77% против 85%, в Германии - 76% против 80%, в Китае - 62% против 71%. Главными угрозами для макроэкономической стабильности главы компаний назвали кибер-риски (49%) и риски для здоровья (48%). Потенциальным влиянием инфляции и колебаниями уровня ВВП обеспокоены 43% руководителей.

Опрос PwC проводился в октябре и ноябре 2021 года.