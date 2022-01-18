﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол Беларуси в России Владимир Семашко госпитализирован в Москве

18.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Посол Беларуси в России Владимир Семашко госпитализирован в Москве

Посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на медобследовании в лечебном учреждении Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипмиссии передает БЕЛТА. 

Как отметили в посольстве, состояние Владимира Семашко удовлетворительное и опасений не вызывает.

«Несмотря на пребывание в лечебном учреждении, Владимир Семашко продолжает работу с документами и решение текущих вопросов деятельности посольства», - добавили в диппредставительстве.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на медобследовании в лечебном учреждении Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипмиссии передает БЕЛТА. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: большинство крупнейших компаний мира ожидают роста экономики в 2022 году
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by