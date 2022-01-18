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Посол Беларуси в России Владимир Семашко госпитализирован в Москве
Источник материала: ОНТ
Посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на медобследовании в лечебном учреждении Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипмиссии
Как отметили в посольстве, состояние Владимира Семашко удовлетворительное и опасений не вызывает.
«Несмотря на пребывание в лечебном учреждении, Владимир Семашко продолжает работу с документами и решение текущих вопросов деятельности посольства», - добавили в диппредставительстве.
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на медобследовании в лечебном учреждении Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипмиссии передает БЕЛТА. ...
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